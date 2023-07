Albenga, inaugurato il nuovo parcheggio gratuito di via Milano: disponibili 86 nuovi stalli

Albenga. È stato inaugurato oggi, venerdì 7 luglio il nuovo parcheggio gratuito in via Milano ad Albenga.

L’opera ha visto in particolare l’ampliamento della rampa di accesso al cosiddetto solettone (recentemente sbloccato dall’amministrazione Tomatis dopo una vicenda di fallimento durata moltissimi anni), l’illuminazione dello stesso ed anche il miglioramento della viabilità dell’intera zona adiacente a piazza Nenni grazie alla realizzazione di una rotonda che ha permesso di alleggerire il traffico che da monte arriva al centro di Albenga e di mettere in sicurezza l’incrocio oggi esistente, in modo da dare più respiro alla Piazza e a via Milano (dove è situato il parcheggio).

