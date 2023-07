Calcio/ Genoa, primo giorno con il botto: 2000 abbonamenti sottoscritti

2000 abbonamenti sottoscritti nella prima giornata di apertura: una risposta importante della tifoseria genoana, ottava nel 2022/23 per media spettatori (25.940) tra Serie A e B. Il Ticket Office di Palazzina San Giobatta (orario continuato 10-19), dopo la folla registrata in mattinata, ha smaltito più rapidamente il flusso di richieste nella seconda parte, al netto dei picchi in prossimità della chiusura

Sono stati centinaia i genoani che hanno sottoscritto l’abbonamento via web. Come annunciato dal dg corporate Flavio Ricciardella durante la presentazione, nell’abbonamento è inserito l’accesso allo stadio per l’esordio, a metà agosto, nei 32mi della Coppa Italia Frecciarossa.

