Capitaneria di porto di Genova, ecco Pellizzari: “I dossier dovranno marciare di pari passo”

Genova. “Non voglio fare assolutamente graduatorie. I temi sono tutti assolutamente importanti e credo che non non ci si possa muovere in serie ma dobbiamo muoverci in parallelo. Le sfide sono tante e quindi non c’è un primo dossier ma ci sono una serie di dossier che devono marciare di pari passo”.

Così l’ammiraglio Pietro Pellizzari, nuovo comandante della Capitaneria di porto di Genova, che questa mattina si è insediato con la cerimonia di cambio della guardia alla direzione marittima della Liguria. Dopo due anni a lasciare è Sergio Liardo, che entrerà nello staff del comandante Carlone.

