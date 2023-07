Chiavari: capolinea Amt soppresso, disagi diffusi; chiesta piazza Nassirya

Sfratto del capolinea Amt in piazza dell’Orto a Chiavari, davanti alle Poste e alla stazione ferroviaria per organizzarvi una nuova area posteggi per auto e moto. Non la prendono bene i sindacati, non la prende bene Amt e non la prendono bene soprattutto i pendolari e i Comuni dell’entroterra e quelli costieri che vedrebbero aumentare tempi di percorrenza e trasbordi. Una mossa che non sembra avere al momento allarmato le opposizioni.

La Amt scrive al sindaco Federico Messuti: “La soluzione da voi prospettata penalizzerebbe significativamente il servizio di trasporto pubblico in tutta l’area del Comune e del Tigullio Centrale , con ripercussioni negative sull’ utenza a causa dell’ aumento del tempo di percorrenza e di viaggio, per la necessità di interscambiare con più mezzi per raggiungere le destinazioni desiderate. Tra l’altro verrebbe ad essere compromessa la connessione tra servizio bus e quello ferroviario, che è fondamentale in qualunque piano di mobilità pubblica”.

