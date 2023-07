Chiavari: Dionisio Festival, sei appuntamenti con teatro, arte e musica

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Si alza il sipario del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese giunta alla sua quarta edizione, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Chiavari con la direzione artistica dell’attore Davide Paganini. Dal 2019 la kermesse ha portato oltre 30 mila spettatori in piazza e ha vinto il premio della critica Festivalmare.

Arte, musica, teatro ed intrattenimento per un’estate all’insegna della cultura. Sei i big che si alterneranno sul palco di piazza N. S. dell’Orto. Si parte il 15 luglio con Ugo Dighero in “Mistero Buffo” di Dario Fo, il 24 luglio con Donatella Finocchiaro in “Rosa cunta e canta”, il 31 luglio con Filippo Nigro in “Every brillant thing”, il 7 agosto con Francesco Baccini in concerto, il 20 agosto con Paola Minaccioni Live, per terminare il 26 agosto con Enrico Loverso in “Uno, nessuno, centomila”. Tutti gli eventi inizieranno alle 21.30 e saranno ad ingresso gratuito. Anche per l’edizione 2023 è confermata la media partnership con il Secoloxix.

» leggi tutto su www.levantenews.it