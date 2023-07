LeAli a Spezia vuole risposte sulla palestra della scuola elementare della Pianta e della materna di Via di Monale

Con due interpellanze che saranno presentate in Consiglio comunale, Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi del gruppo LeAli a Spezia intendono dare voce a tutti quei cittadini che si preoccupano della sicurezza nelle scuole e del benessere degli studenti. “La fine della scuola è certamente il momento propizio per sistemare in modo definitivo strutture non ancora terminate o in degrado, senza disturbare le lezioni o creare disagi agli studenti. E’ il caso della palestra, ad oggi incompiuta, della scuola elementare della Pianta in Via Sardegna. Si tratta di capire perché i lavori non hanno avuto seguito e se riprenderanno in tempi brevi per garantire agli studenti iscritti la possibilità di svolgere l’attività di educazione fisica, che è un importante veicolo per la socialità e l’inclusione, in una palestra all’interno della struttura scolastica. È il caso del muro su Via Colombo che costeggia il cortile della scuola materna su Via di Monale: le condizioni del muro sgretolato nella parte alta e parzialmente spanciato verso il marciapiede potrebbero rappresentare un rischio per l’incolumità dei bambini, ma anche per chi transita nella via. Piccoli passi a favore della sicurezza e della qualità dell’offerta formativa”.

