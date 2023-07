L’ex sindaco Amalfitano scrive ai primi cittadini delle Cinque Terre: “Abbandonate i campanilismi”

Secondo Amalfitano ex sindaco di Ravello in Costa d’ Amalfi ed ex Coordinatore Nazionale della Consulta dei Piccoli Comuni dell’Anci ha scritto una lettera aperta ai primi cittadini delle Cinque Terre. Nel testo della missiva, pubblicata dal quotidiano online positanonews, Amalfitano cita il modello ligure ma a suo avviso, ad oggi, sta passando un momento difficile.

“Fino a ieri ho additato sempre il fenomeno Cinque Terre come modello al quale ispirarsi per progettare e avviare un modello ‘Costiera Amalfitana’ che consentisse di riportare il ‘Campanile’ ad elemento di forza, e che ci facesse frenare dalla caduta libera verso la globalizzazione più becera e lo scadimento della ‘qualità’; ho ritenuto di scrivervi per consegnarvi queste mie confuse e approssimate considerazioni per invitarvi a riflettere sulla forza insostituibile dell’unità di intendi per continuare a sostenere e vendere un territorio unito e unico; Come i Comuni della Costiera Amalfitana, anche i vostri cinque Comuni sono complementari e non alternativi o, peggio, antagonisti; noi stiamo pagando un prezzo alto ai campanili perché siamo divisi e in conflitto sostanziale su tutto, se vi è possibile evitate quello che potrebbe essere l’inizio della fine – scrive -. Un mio maestro di vita e di politica, lui storico sindaco di Maiori quando io mi affacciavo ad amministrare Ravello da giovane arrembante campanilista, mi disse: ‘ricordati che è meglio essere socio di minoranza di una società in attivo, che non socio unico di una società in deficit’. Sono sicuro che l’amore per la vostra terra che vi ha portato a diventare Sindaco, saprà farvi fare le scelte giuste per la vostra gente e per i loro figli, anche se, a volte, l’amore è cieco”.

