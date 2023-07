Loano, la storica paninoteca Garfield compie 40 anni

Loano. Gentao, Chillone, Ugus, Schifezza, Ubaldo. Per tanti saranno nomi e parole a caso, senza un particolare senso apparente, ma per due generazioni di loanesi (e non solo) sono sinonimi di golosità da leccarsi i baffi. Questi, infatti, sono alcuni dei panini che da ben quarant’anni caratterizzano Garfield, storica paninoteca dei caruggetti orbi di Loano.

Sono passate infatti quattro decadi da quel 7 luglio del 1983 in cui Valter Volpi ed alcuni amici hanno deciso di aprire la prima paninoteca di Loano: Garfield, appunto.

