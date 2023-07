Maternità, in stand by la sperimentazione sulla gratuità del Nipt test ma Regione: “Parte nelle prossime settimane”

Genova. Le donne liguri in gravidanza che avrebbero voluto effettuare gratuitamente il Nipt, test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali, dovranno aspettare ancora qualche settimana. Questo l’orizzonte temporale indicato dall’assessorato regionale alla Sanità.

La sperimentazione, annunciata a dicembre e che avrebbe dovuto partire all’inizio del 2023, è stata rallentata dal fatto che la stessa legge regionale che aveva stanziato ad hoc 100mila euro ha ricevuto osservazioni da parte del Mef e del Ministero della Salute. Il primo firmatario dell’emendamento di bilancio era stato il capogruppo del Pd in via Fieschi Luca Garibaldi.

» leggi tutto su www.genova24.it