“No al nuovo logo!” anche la Curva Ferrovia prende posizione contro il rebranding dello Spezia

A 24 ore dal lancio del rebranding dello Spezia Calcio e del conseguente polverone sul nuovo logo che ha varcato anche la ribalta dei confini nazionali con osservazioni non certo di encomio per chi lo ha realizzato, è arrivata anche la presa di posizione della Curva Ferrovia, cuore pulsante del tifo aquilotto. A Ruffino, dove in questi minuti sta iniziando la prima giornata di “Spezia Fest”, è stato infatti affisso lo striscione che recita “Tradizione e appartenenza.. no al nuovo logo!” che sintetizza dunque il pensiero della tifoseria organizzata ma anche di buona parte del popolo dello Spezia che non gradito uno stravolgimento così profondo e repentino del simbolo del club.

Una novità mal digerita che sarà sicuramente argomento di discussione all’interno della festa della Curva Ferrovia che proseguirà fino a domani nell’area a mare di Ruffino con la mostra fotografica che celebra i dieci anni del gruppo, gli aperitivi di Bruno, la musica di Radio Rogna e le esibizioni di Luca Biondo e i dj del 3SOME mentre domani si terrà un incontro coordinato da Massimo Lombardi dal titolo “Dal 2013 al 2023 una storia da raccontare”. Protagonista di entrambe le serate sarà ovviamente il cibo con il ricco menu proposto e realizzato dagli ultras.

