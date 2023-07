Omicidio via Polleri, Filippo Giribaldi punta allo sconto di pena tra perizia psichiatrica e rito abbreviato

Genova. Una consulenza psichiatrica disposta dal pm per stabilire se quando ha sparato al Manuel di Palo, la sera del 25 aprile in via Polleri al Carmine, era capace di intendere e di volere e la possibilità di chiedere il rito abbreviato che consente in automatico lo sconto di un terzo della pena.

Sono queste le carte in mano agli avvocati Paolo Scovazzi e Chiara Antola, che difendono Filippo Giribaldi, il 42enne portuale ed esponente del movimento no-vax che il 25 aprile ha ucciso con un colpo di pistola il rivale Manuel Di Palo, tossicodipendente senza fissa dimora ex militante di Casapound. Ma la politica, come è emerso nelle prime ore successive all’omicidio, nulla c’entra con il fatto di sangue. C’entrava la droga, piuttosto, e una donna contesa.

» leggi tutto su www.genova24.it