Pallanuoto M/ Chiavari Nuoto: sesto colpo di mercato Serie A2

Dall’ufficio stampa della Chiavari Nuoto

Ennesimo colpo di mercato in casa verdeblu. Il sesto arrivo è Lorenzo Demarchi. Genovese, classe 2006, centroboa, arriva in prestito dalla Pro Recco con la quale continuerà le giovanili con la formazione U18. Cresciuto nelle giovanili reccheline, nel 2021 ha esordito in serie A1, continuando il percorso anche lo scorso anno con due apparizioni: una in Coppa Italia e una in Campionato. Nel 2021 ha disputato l’Europeo U15 in Portogallo e nel 2022 il mondiale U16 in Grecia. Vincitore nel 2021 dello scudetto U16, mentre nel 2022, con l’U18, ha ottenuto la medaglia d’argento.

» leggi tutto su www.levantenews.it