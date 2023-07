Punta Corvo, servono due milioni. Il sindaco: “Procedere in fretta altrimenti rischiamo di perdere la spiaggia”

Servono circa 2 milioni di euro per ripristinare in sicurezza il sentiero e la spiaggia di Punta Corvo e, se tutto va bene, la riapertura avverrà per l’estate 2024. È quanto ha detto ieri in sala consiliare il sindaco di Ameglia, Umberto Galazzo, nel corso dell’incontro pubblico convocato per presentare pubblicamente la delicata questione. Come risaputo, infatti, il sentiero e la spiaggia sono chiuse dallo scorso aprile dopo una relazione tecnica che aveva evidenziato quel tratto di costa come pericoloso per l’incolumità pubblica. Subito era scattata l’ordinanza del primo cittadino per interdire il passaggio sul sentiero e l’accesso alla spiaggia, anche via mare.

Galazzo, in apertura del suo intervento, si è scusato per la convocazione così frettolosa dell’incontro, ma al tempo stesso ha sottolineato che l’amministrazione «non vuole perder tempo», aggiungendo che «appena abbiamo avuto la disponibilità dei tre tecnici, abbiamo convocato la riunione qui in Comune». Oltre al primo cittadino e al dirigente Andrea Spinetti, erano presenti i tecnici incaricati di effettuare gli studi: i geologi Paolo Petri e Doriano Caputo e l’ingegner Paolo Corradeghini. Gli esperti hanno illustrato la situazione generale dopo i rilievi effettuati nelle settimane scorse, anche con l’utilizzo di droni e strumentazioni molto sofisticate, e hanno messo in evidenza «i rischi enormi che correrebbe chi oggi andasse su quella spiaggia». Dai rilievi, infatti, è emerso come tutto il versante est, quello caratterizzato da anni da una frana che arriva fino in spiaggia, sia il tratto più pericoloso che potrebbe portare al distacco di massi «ciclopici» dalla parte più alta dell’area.

