Rapallo: brucia tende di plastica su terrazzo; tanto fumo, danni limitati

Allarme nel tardo pomeriggio in via Paxo a Rapallo per una tenda di plastica bruciata, in un terrazzo al quinto piano di un palazzo. Inizialmente, dato il gran fumo, si pensava ad un rogo più esteso che interessasse anche il tetto. I vigili del fuoco di Rapallo, subito intervenuti, sono saliti sul terrazzo, attraverso l’appartamento e hanno spento il rogo prima che si estendesse. Hanno poi effettuato una attenta bonifica per accertarsi che non esistessero focolai. I danni sono limitati. Si ignorano al momento le cause che hanno provocato l’incendio.

