‘Santa’: “Ancoraggi selvaggi nell’Area marina; le mie proposte”

Da Claudio Marsano

Premesso che come assessore all’ambiente (sindaco Bottino Angelo) e dopo sindaco di S. Margherita Ligure ho seguito tutte le fasi dalla nascita della Riserva Marina del Monte di Portofino fin dal 1995, trovo sconcertante cosa ho fotografato oggi mentre ritornavo da Portofino: come si può vedere dalla foto mede spostate, imbarcazioni ormeggiate vicino a riva ovviamente con ancore in piena riserva B; due estati fa mi ero già meravigliato quando la Riserva Marina trionfalmente annunciava la ripiantumazione a spese pubbliche della poseidonia, prima si rovina e dopo si spende; chi conosce il territorio la baia da noi sammargheritesi chiamata “piazza lunga” era un luogo dove regnava la poseidonia; se non ricordo male in area B non si poteva ormeggiare se non al di fuori dell’area delimitata dalla linea retta che passava dalla meda vicino al Covo (oggi abilmente spostata ) a quella prima della rada di Portofino. Invece da anni si permette un continuo ormeggio selvaggio oltre al ripascimento con materiale che alcune volte soffoca la poseidonia nata per riossigenare l’ambiente.

