Savona, la Lega: “No a migranti nell’ex centro di formazione Varaldo”

Savona. “La Provincia di Savona si faccia carico delle sue responsabilità in ordine patrimoniale e non contribuisca ad aggravare la regolare vivibilità del quartiere Villetta”. A dirlo è il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria che aggiunge.

“La notizia apparsa ieri sulla stampa locale che la Provincia sia intenzionata a considerare la possibilità di aderire alla richiesta della Prefettura di convertire l’ex Centro di Formazione Varaldo di via Amendola a ricovero per migranti – prosegue Calabria -, vede la Lega di Savona contraria per almeno due motivi: il primo che si va a condizionare, per non si sa quanto tempo un bene di valore strutturale e architettonico che per la naturale collocazione avrebbe offerto ampi spazi ricreativi per bambini e anziani del quartiere. Il secondo è che la Provincia come proprietario del bene non ha certo brillato per la gestione patrimoniale in senso di utilizzo o in alienazione”.

