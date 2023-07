Savona, presidio sotto la Prefettura per le crisi industriali: “Urgente una soluzione”

Savona. Questa mattina a Savona presidio dei sindacati e dei lavoratori metalmeccanici davanti alla Prefettura. Le Segreterie Nazionali di FIM FIOM UILM hanno proclamato uno sciopero nazionale per ribadire la centralità del lavoro metalmeccanico nel nostro Paese. Le organizzazioni sindacali savonesi chiedono un intervento del governo nella risoluzione delle crisi industriali.

E’ forte la richiesta che sulle vertenze industriali aperte, alcune delle quali da molti anni prima tra tutte Piaggio Aerospace, in amministrazione straordinaria da oltre 4 anni e mezzo e per la quale è aperto il terzo bando di gara finalizzato alla vendita dell’azienda, ma anche la positiva definizione della pratica di finanziamento richiesta al Ministero dell’Impresa da Alstom, la quale ha rilevato lo stabilimento ex Bombardier, ci sia una maggiore attenzione da parte di Governo ed Istituzioni.

» leggi tutto su www.ivg.it