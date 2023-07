Albenga, chiusura temporanea dell’ufficio postale di Via dei Mille: disagi agli utenti

Albenga. Una chiusura, quella dell’ufficio postale di Via dei Mille che provocherà non pochi disagi agli utenti, già innervositi nei giorni scorsi dal mancato funzionamento della postazione che rilascia i ticket della prenotazione.

Difatti nei giorni scorsi la direttrice in prima persona era “costretta” ad accogliere personalmente gli utenti per rilasciare manualmente lo scontrino. Ora è la volta di un guasto al sistema di areazione che comporta un intervento di posizionamento di un nuovo sistema per aria condizionata.

