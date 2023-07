Begato, al via la gara per il recupero di 37 appartamenti nella ex Diga Bianca: diventeranno 55 alloggi ad alta efficienza energetica

Genova. È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione energetica dei 37 alloggi del quartiere di Begato che facevano parte dell’ex diga Bianca, demolita in larga parte, in via Cechov 11 a Genova. Il bando scadrà l’8 agosto prossimo.

Diventa operativa la fase 3 del grande progetto di riqualificazione del quartiere Diamante di Begato: con questo intervento, del valore complessivo di 4milioni e 420mila euro, suddiviso in due lotti per due anni complessivi di lavori, verranno realizzati 55 alloggi ad alta efficienza energetica. Il primo lotto, del valore di 2 milioni e 482mila euro, riguarda la riqualificazione dell’involucro esterno del caseggiato, delle parti comuni e il rifacimento dell’impiantistica condominiale. Oltre a questo, verrà realizzata la predisposizione per la posa della centrale termica, dei pannelli fotovoltaici e delle mini pale eoliche, e quella dei serramenti esterni. La durata prevista dei lavori è di 14 mesi.

