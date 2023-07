Intervento sul sentiero tra Corniglia e Vernazza in soccorso di una donna spagnola di 54 anni che si è infortunata in maniera seria alla gamba destra dopo una caduta. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria. La donna è stata stabilizzata, quindi in barella è stata portata a Vernazza dove la locale Pubblica assistenza l’ha trasportata per accertamenti all’ospedale della Spezia.

L’articolo Cade sul sentiero, soccorsa donna spagnola di 54 anni proviene da Citta della Spezia.

