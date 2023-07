Calcio/ Lavagnese, altri due giocatori confermati

Dall’Usd Lavagnese 1919

Giovannibattista Romanengo, questo è il nome del futuro per la Lavagnese di mister Ruvo. Dopo essere cresciuto nelle giovanili bianconere, con una parentesi alla Virtus Entella, il centrocampista classe 2000 nelle ultime cinque stagioni è stato un perno della prima squadra, prima come under e poi come inamovibile motorino di centrocampo. Romanengo tra i grandi ha collezionato 137 presenze e segnato 7 gol tutti importantissimi e vola spedito per entrare nella Hall of Fame bianconera, l’augurio della Società è quello di farlo quanto prima come giusta ricompensa per uno che la maglia bianconera l’ha cucita addosso da sempre.

» leggi tutto su www.levantenews.it