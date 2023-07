Camogli: Parco Portofino e turismo sostenibile, incontro con Giampiero Sammuri

Da Camogli Futura

Giampiero Sammuri è un’autorità nel campo della tutela della natura e della biodiversità. Biologo, Presidente de Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, esperto di aree protette e autore di decine di pubblicazioni in campi zoologico e ambientale, è stato a lungo Presidente della Federazione italiana dei parchi e delle Riserve Naturali. Mercoledì 12 luglio alle 21.00 sarà a Camogli per presentare il suo libro “Animali, uomini e parchi”, edito da Pandion, in un incontro aperto al pubblico organizzato da Camogli Futura alla Bocciofila Corzetto, in via Bettolo 9.

» leggi tutto su www.levantenews.it