Tanta gente, in piazza Colombo, a salutare l’arrivo de “Ü Dragun”, al termine della spedizione “Sulla rotta delle acciughe”, in memoria della campagna di pesca dei 100 giorni, da metà maggio a fine agosto, che nel 1800 i leudi camogliesi effettuavano salpando per l’isola della Gorgona.

I Dragonauti, partiti il 3 luglio a remi, hanno fatto tappa a Monterosso e a Le Grazie (Portovenere), per giungere poi alla Gorgona.

