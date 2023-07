Cassego, lunedì al via il campo estivo delle medie. Posticipato quello delle superiori

Prosegue intensa nella casa diocesana di Cassego, in alta Val di Vara, la stagione 2023 dei campi estivi diocesani, suddivisi per fasce di età. Dopo che domenica scorsa si è concluso il primo campo, dedicato a ragazze e ragazzi delle scuole elementari (primarie), a partire da lunedì sarà la volta della fascia di età delle scuole medie inferiori. Anche in questo caso è prevista una partecipazione intensa, con ragazzi e ragazze provenienti da tutta la diocesi. A fare gli “onori di casa” sarà come sempre il responsabile del centro “San Pio X” don Paolo Costa, coadiuvato da don Fabrizio Ferrari, della Pastorale giovanile diocesana. Il campo si concluderà domenica prossima con la tradizionale “Messa al campo”, celebrata nella radura retrostante la casa, e con il pranzo finale: alla giornata conclusiva sono invitati i genitori, i familiari e gli amici dei partecipanti. Il terzo campo in programma, quello per le scuole superiori, è invece posticipato alla settimana dal 28 agosto al 3 settembre. Va infatti considerato che molti giovani di questa fascia di età si recheranno a fine luglio a Lisbona, in Portogallo, per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù, come riferiamo nell’articolo qui a fianco. Tra fine luglio e fine agosto, peraltro, l’attività della casa di Cassego non si interrompe, lasciando spazio a campi specifici promossi da singole parrocchie o associazioni, così come da incontri di spiritualità di gruppi particolari. Lo scorso anno il centro “San Pio X” ha festeggiato i cinquant’anni di attività al servizio della pastorale giovanile della diocesi, ed è diventato un punto di riferimento nelle memorie di vita e nelle storie personali ormai di alcune generazioni di giovani.

