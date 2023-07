Una mucca al pascolo è precipitata in un dirupo sotto la strada che, a Chiavari, da Sampierdicanne porta alla collina di Campodonico. L’animale non sembra avere lesioni gravi e sta in piedi, ma non riesce a trovare il modo di tornare sulla strada carrozzabile. In suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari. Ma il recupero dell’animale non sarà semplice, sia per la scoscesità del luogo, sia per il peso dell’animale. L’opera di recupero alle 230 è ancora in corso.

