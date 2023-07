Genova. Gli agenti delle volanti della polizia hanno salvato cinque cuccioli di cane appena nati che erano stati abbandonati accanto a un bidone della spazzatura in via Val Trebbia, in Valbisagno.

I poliziotti sono stati avvisati tramite la segnalazione di un passante alla centrale operativa. Gli agenti hanno preso i cuccioli e li hanno portati in Questura dove sono stati affidati ai volontari della Croce gialla soccorso animali.

» leggi tutto su www.genova24.it