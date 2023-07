Con le auricolari all’esame della patente, uno si incastra nell’orecchio: denunciato e portato in ospedale

Liguria. Un cittadino straniero di 44 anni che voleva prendere la patente è stato sorpreso a passare la prova scritta con gli auricolari in modo da farsi suggerire le domande.

A coglierlo sul fatto sono stati gli addetti ai controlli dell’ufficio della motorizzazione civile di via Dino Col che passano ormai abitualmente tra i candidati con apparecchiature elettroniche per rilevare le frequenze in modo da evitare le frodi sempre più frequenti. Quando sono arrivati a lui il rilevatore non ha avuto dubbi.

