Davide Natale è il nuovo segretario del PD ligure: “Tanto lavoro da fare ma torneremo a vincere”

Genova. “Il lavoro da fare è tanto, ma l’entusiasmo che si è respirato all’assemblea fa pensare che come Partito Democratico possiamo costruire qualcosa di importante per la nostra Regione. Dobbiamo innovare e rinnovare la nostra proposta politica, per tornare a vincere, riallacciando i rapporti e riconquistando quei pezzi di società che abbiamo perso. Allo stesso tempo c’è un mondo, che con le primarie si è avvicinato al partito, che va valorizzato e che molto spesso la litigiosità interna ha allontanato, precludendone la partecipazione. Bisogna superare questi limiti e assicurare a queste persone e a chi si avvicina al Partito Democratico di sentirsi protagonista di un processo che ci deve portare a vincere, perché i cittadini liguri hanno diritto a un governo della regione che accompagni le nuove generazioni verso il futuro e allo stesso tempo assicuri a tutti, quei servizi che ad oggi sono deficitari, soprattutto a sostegno delle persone anziane. Quello che oggi, per mancanza di visione e capacità di investire in progetti lungimiranti, manca”. Sono le prime parole di Davide Natale, segretario del Partito Democratico eletto questa mattina per acclamazione durante l’assemblea che si è svolta al Bibi center di Via XX Settembre.

“I temi fondamentali al centro della mia iniziativa saranno la sanità pubblica, il lavoro e la transizione ecologica ed energetica, che vuol dire anche un modello di sviluppo diverso per il territorio e per il lavoro. Mentre il primo obiettivo a cui dedicarsi da subito sono elezioni amministrative che insieme alle europee saranno il trampolino di lancio per affrontate le successive elezioni regionali”.

» leggi tutto su www.genova24.it