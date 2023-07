Encomio personale per Giorgio Poggi, ex partigiano e invalido di guerra

Si è svolta in settimana la cerimonia di consegna dell’encomio personale al commendator Giorgio Poggi, unico superstite invalido di guerra ed ex partigiano del nostro territorio. Un riconoscimento donato dal direttivo dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra provinciale della Spezia, in collaborazione con il Lions Club Vara Sud. L’ex partigiano, all’età di 98 anni, è in piena attività per l’Anmig e opera sul nostro territorio con entusiasmo.

“E’ stato un evento di carattere anche simbolico. Il Ccomm. Poggi, oltreché rappresentare la storia dei caduti e degli invalidi della prima e della seconda guerra mondiale, è anche continuità tra passato e presente. Proprio attraverso la tragedia vissuta in quegli anni, oggi viviamo la libertà, ed è ricordando la storia che valorizziamo i valori di un tempo

proiettandoli verso un auspicato futuro di pace e democrazia. Proprio in un contesto sensibile come quello attuale, dove abbiamo vicino territori in guerra, è più che necessario lanciare un messaggio di unione”, le parole del presidente del Lions Club Vara Sud Federico Maffei.

