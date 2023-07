Festa di San Benedetto al monastero di Castellazzo

Un tempo la festa di San Benedetto abate ricorreva il 21 marzo, all’inizio della primavera. Tanto che era in uso il celebre detto “San Benedetto, la rondine al tetto”. Dal 1969, però, il nuovo calendario liturgico spostò la data all’11 luglio, e questo è il giorno nel quale il santo, proclamato nel frattempo compatrono d’Europa, viene celebrato anche nella comunità monastica spezzina: quella delle suore benedettine di Santa Maria del mare, sul colle di Castellazzo. La festa è ogni anno celebrata in modo solenne dalle suore, che martedì apriranno la loro chiesa per momenti di preghiera e di spiritualità. Alle 10 sarà al monastero il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti per presiedere la Messa, accompagnata dai canti delle claustrali.

L’articolo Giornata mondale della gioventù, sessantacinque spezzini verso Lisbona proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com