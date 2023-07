Finisce l’incubo dell’ex Leo Sena: dopo due anni di stop riparte dalla Bulgaria

L’incubo sembra finalmente finito per Leo Sena. Uno dei protagonisti del primo anno di Serie A dello Spezia, scovato in Brasile da Mauro Meluso e ottimo jolly nel centrocampo della squadra di Vincenzo Italiano, aveva dovuto forzatamente lasciare le Aquile dopo una sfortunatissima vicenda, legata a problemi fisici. Colpito fortemente dal Covid, il brasiliano aveva dovuto saltare tutta la stagione 2021-2022 con lo Spezia, dopo non essere riuscito ad ottenere l’idoneità sportiva per poter scendere in campo, e al termine della stagione aveva risolto il suo contratto con il club di Via Melara per ripartire dalla sua patria, il Brasile.

La scorsa estate Leo Sena aveva firmato un contratto annuale con il Goias, il club che lo aveva cresciuto e lo aveva lanciato nel campionato brasiliano, prima del passaggio all’Atletico Mineiro e in seguito l’approdo in Italia, ma la seconda avventura al Goias era durata solo una manciata di settimane, prima del nuovo svincolo a seguito delle condizioni del calciatore. Fermo per tutta un’altra stagione – la scorsa – per Sena sembravano aprirsi le porte del ritiro, ma proprio in questi giorni ecco arrivare la buona notizia: il centrocampista brasiliano tornerà in campo e lo farà ripartendo dalla Bulgaria. Classe ’95, Leo Sena ha firmato un nuovo contratto con la Lokomotiv Plovdiv, squadra che milita nella Serie A bulgara e che dunque si prepara a dare una nuova chance allo sfortunato brasiliano, da cui lo Spezia sarebbe ripartito con grande convinzione se non fossero arrivati i problemi fisici.

