Domenica prossima i giovani e le giovani della diocesi che parteciperanno nei primi giorni di agosto alla Giornata mondiale della gioventù riceveranno, com’è consuetudine, il “mandato” da parte del vescovo Luigi Ernesto Palletti. La Giornata mondiale della gioventù, come è noto, si tiene quest’anno a Lisbona, capitale del Portogallo, e sarà conclusa domenica 6 agosto con una grande celebrazione presieduta da papa Francesco. Dalla Spezia e dalle altre località della diocesi saranno sessantacinque i partecipanti, già da tempo prenotati. La partenza è fissata per lunedì 31 luglio, in pullman dalla Spezia con direzione Orio al Serio, l’aeroporto bergamasco da dove raggiungeranno Lisbona con un volo diretto. La cerimonia del “mandato”, domenica prossima, 16 luglio, concluderà un pomeriggio di incontro e di festa, volto a stabilire la conoscenza reciproca e a riflettere insieme sull’importanza dell’evento, che ha per tema un passo del vangelo di Luca: “Maria si alzò ed andò in fretta”.

L’incontro di domenica è organizzato, così come l’intera trasferta portoghese, dalla Pastorale giovanile diocesana. I partecipanti si ritroveranno, a partire dalle 18.00, nella parrocchia di Fiumaretta, ospiti di don Roberto Poletti, uno dei sette sacerdoti che accompagneranno i giovani nella capitale portoghese. L’inizio è appunto alle 18.00, sulla vicina spiaggia “tra fiume e mare”, riflettendo insieme, con don Luca Palei e con gli altri sacerdoti, su come vivere la Giornata mondiale. A seguire ci sarà la cena insieme, quindi alle 21 l’incontro nella chiesa di Sant’Isidoro nel corso del quale il vescovo conferirà il “mandato del pellegrino” e rivolgerà il suo saluto ai presenti.

L’articolo Giornata mondale della gioventù, sessantacinque spezzini verso Lisbona proviene da Citta della Spezia.

