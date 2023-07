La Compagnia Teatro Villaggio Indipendente vince la XVI edizione di Teatrika, sfiorati i 4mila spettatori

La Compagnia Teatro Villaggio Indipendente con lo spettacolo “Nove giorni” vince la XVI edizione di Teatrika, festival nazionale di teatro non professionistico tra i più seguiti in Italia, organizzato dalla Compagnia degli Evasi, apprezzato e ormai storico appuntamento dell’estate di Castelnuovo. Quasi 4mila gli spettatori nell’arco delle nove serate, con la media record di circa 439 spettatori a serata; toccato il record anche per gli spettatori che hanno espresso il loro voto, in media 241 a spettacolo. Cinque le compagnie in concorso che si sono succedute nell’arena teatro dell’area verde del Centro sociale di Molicciara: Pinguini Theatre, Teatro Villaggio Indipendente, Futura Teatri, Compagnia Teatro d’autore e Compagnia a Ufo; fra la consueta mescolanza di generi proposta dalla direzione artistica, sono spiccate l’alta qualità delle rappresentazioni e il notevole livello delle interpretazioni che hanno caratterizzato tutte le opere proposte.

Come detto, a vincere è stata la Compagnia Teatro Villaggio Indipendente, di Settimo Torinese, con lo spettacolo “Nove giorni” di Massimiliano Giacometti. Questa la motivazione: “Per la scelta di portare in scena il dolore che ha segnato un’intera generazione risucchiata nella campagna di Russia del 1942. Per la delicatezza con cui viene raccontata la solitudine di un reduce, di chi sceglie il silenzio al racconto delle atrocità subite. Per la forza con cui i ricordi fluiscono, trascinando il pubblico nella storia e nell’emozione della narrazione. Per l’originalità della regia e la coinvolgente interpretazione degli attori, in un quadro scenico essenziale ma potente, in grado di trasmettere sincera commozione. Per l’uso di insolite sonorità ed immagini evocative di quei giovani che nell’anonimato sono stati protagonisti della storia”. “Nove giorni” si è aggiudicato anche il premio al Miglior spettacolo rilasciato dalla Giuria dell’Università Popolare di Castelnuovo Magra.

