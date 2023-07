La Silent Disco organizzata da Croce Rossa e Comune rinviata a fine agosto

È stata rinviata a fine agosto per problemi tecnici la Silent Disco organizzata in sinergia tra la Croce Rossa e il Comune della Spezia. L’iniziativa questa volta si terrà in Piazza del Bastione, la data dell’evento verrà comunicata appena possibile. Il ricavato della serata finanzierà l’allestimento del vano sanitario di una nuova ambulanza, che entrerà nel parco mezzi della Croce Rossa spezzina e verrà utilizzata dai volontari per svolgere i soccorsi in emergenza e i trasporti sanitari.

La “discoteca silenziosa” permetterà ai partecipanti di ascoltare la musica con gli auricolari wireless, che verranno consegnati dall’organizzazione, e ballare anche in gruppo con amici e conoscenti, come nei locali classici. Le cuffie sostituiscono il tipico impianto di altoparlanti e l’appuntamento è stato organizzato anche con l’obiettivo di sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione a una movida serale che rispetti la legalità, la sicurezza e la tranquillità dei residenti in centro, evitando sistemi di inquinamento acustico.

