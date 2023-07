Linea condivisa contro la decisione del presidente Toti di non rivedere il contratto di servizio con Treninatalia

Genova. La posizione di Linea Condivisa è “chiaramente contraria alle recenti dichiarazioni del presidente Giovanni Toti riguardo alla non necessità di rivedere il contratto di servizio con Trenitalia prima del 2032. Questo contratto è dimostrato inadeguato per soddisfare le esigenze della popolazione e del turismo ligure. Nonostante un servizio praticamente identico da oltre 20 anni, i costi sono aumentati in modo significativo, con aumenti tariffari annuali che proseguiranno fino al 2032″. Lo spiega l’associazione in una nota.

Per il Presidente Toti “nemmeno la conclusione dei lavori del nodo di Genova rappresenta un’opportunità per rinegoziare il contratto di servizio, il che è ingiustificato e un affronto a tutti i liguri. La recente consegna di due nuovi treni Rock non giustifica la decisione di non rivedere il contratto. Sebbene l’ammodernamento della flotta sia positivo, non compensa l’inadeguatezza del contratto stesso e del servizio offerto alla popolazione che da anni ne denuncia le carenze”.

