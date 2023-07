Il viceallenatore della nazionale italiana Alberico “Chicco” Evani sarà ad Arcola Lunedì 10 Luglio alle ore 21 per ricevere l’edizione 2023 del Premio Coriolano Perioli, organizzato dal Comune di Arcola con il contributo di Fondazione Carispezia.

Il premio, nato nel 2021 per la volontà del ViceSindaco Gianluca Tinfena, nelle precedenti estati ha visto nel territorio arcolano l’ex capitano interista e campione del mondo del 1982 Giuseppe Bergomi e Marcello Lippi, ex Ct della nazionale italiana campione mondiale nel 2006 e della Juventus dell’ultimo successo bianconero in Champions Legue. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Coriolano Perioli, imprenditore originario di Arcola e soprattutto storico presidente dello scudetto dello Spezia del 1944. Perioli ebbe il merito di finanziare e allestire quella squadra di giocatori, che divennero vigili del fuoco per evitare il conflitto, ma purtroppo non vide l’impresa dello Spezia all’Arena di Milano contro il grande Torino di Valentino Mazzola, perché fu deportato nel campo di concentramento di Gusen Mauthausen dove perse le vita. Evani sarà premiato Lunedì 11 Luglio alle 21 presso il parco di Via Valentini al Ponte di Arcola nel corso di una serata in cui ripercorrerà i suoi successi e momenti di uomo di sport contenuti nel suo libero autobiografico “Non chiamatemi Bubu”. Un salotto sportivo dove sara’ protagonista l’attuale ViceAllenatore della Nazionale Italiana di calcio campione d’Europa in carica, in passato centrocampista con la maglia rossonera di numerose vittorie, tra le quali quella Coppa Intercontinentale regalata al Milan di Sacchi proprio grazie ad un suo gol. L’iniziativa sarà preceduta da un’interpretazione dell’attore Riccardo Monopoli sulla storia di Coriolano Perioli.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 3349324595.

L’articolo Lunedì sera c’è Chicco Evani a Arcola proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com