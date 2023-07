Montebello, si inaugura il nuovo portale della chiesa realizzato da Fabrizio Mismas

La chiesa parrocchiale di Montebello di Bolano, dedicata alla Santa Croce, ha un nuovo, artistico portale. Lo ha scolpito nei mesi scorsi, su incarico del parroco monsignor Fausto Spella e della parrocchia, lo scultore Fabrizio Mismas, già presidente dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia. Il portale sarà inaugurato domenica prossima, 16 luglio, con la benedizione del vescovo Luigi Ernesto Palletti, nel corso di una celebrazione fissata per le 18.30, in occasione della festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Quella di Montebello è una parrocchia recente, istituita nel 1949 dal vescovo Giuseppe Stella per la frazione omonima del comune di Bolano, dalla cui pievania venne dismembrato il territorio. In quella occasione, l’oratorio della Santa Croce di Montebello di mezzo divenne chiesa parrocchiale.

L’articolo Lo studio Cna: alla Spezia 190 giorni di lavoro per pagare i tributi, 175 per i consumi famigliari proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com