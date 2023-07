Musei civici spezzini, sere d’estate con laboratori, concerti e visite guidate

Stasera al Museo! è il calendario degli eventi estivi promosso da tutti i musei civici della Spezia, che ogni venerdì e sabato organizzano laboratori, concerti, appuntamenti in lingua inglese, visite guidate tematiche per far vivere gli spazi museali in occasione delle aperture straordinarie estive. Al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea si susseguiranno tre concerti gratuiti a cura del Conservatorio “G. Puccini” della Spezia; al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” si terranno due laboratori per adulti, uno sull’arte del croxetto e uno sul pesto, e una visita guidata tematica sulla Lunigiana storica; alla Palazzina delle Arti è in programma una visita guidata sulla mostra permanente di Fossati. Stasera al Museo! si accompagna al calendario degli eventi previsti per il Museo Civico “Amedeo Lia” in occasione della mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti e alle Notti al Castello organizzate al Castello San Giorgio.

Il costo di ogni evento è di 5 euro salvo i concerti previsti al CAMeC che sono gratuiti.

Gli appuntamenti

