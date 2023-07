Polizia interviene per una lite e denuncia il titolare di un locale

Sono in corso ulteriori accertamenti sull’aggressione ai danni di un uomo avvenuta nel tardo pomeriggio dello scorso sabato 1 luglio in piazza del Bastione dove sono intervenute tre pattuglie della Polizia. Appena arrivati gli operatori hanno infatti trovato su una panchina un cittadino straniero di 23 anni, con precedenti, che ha confermato il diverbio avvenuto poco prima con alcuni coetanei che poi si sarebbero allontanati. Gli agenti hanno quindi provveduto all’identificazione delle persone presenti in quel momento in piazza e di numerosi avventori di un esercizio commerciale posto nelle immediate vicinanze. Fra questi è stata accertata la presenza di sei stranieri – di età compresa fra 23 e 15 anni – che corrispondevano ai soggetti che dalle imagini delle telecamere risultavano aver colpito l’uomo che è stato affidato alle cure mediche ospedaliere per problematiche di natura psichiatrica.

Il personale della Questura inoltre ha notato che il titolare dell’attività teatro della rissa somministrava bevande alcoliche ad una persona in evidente stato di ubriachezza ed è stato denunciato mentre il cliente è stato sanzionato.

