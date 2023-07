Prosegue il tour Plastipremia di Amiu: inaugurato a Crocefieschi il 4° ecocompattatore della Valle Scrivia

Genova. Crocefieschi è il quarto Comune, dopo Ronco Scrivia, Isola del Cantone e Savignone che vede installato sul suo territorio un Ecocompattatore del progetto PlasTiPremia. Anche la cittadina della Valle Scrivia, da oggi ha una sua macchina ‘mangiaplastica’ inaugurata alla presenza del sindaco Filippo Bassignana, di Gabriele Reggiardo, Consigliere Delegato ai Rifiuti e transizione ecologica della Città Metropolitana di Genova e di Giovanna Damonte membro del Consiglio di Amministrazione AMIU Genova. L’ecocompattatore è stato installato nelle vicinanze del Parco giochi e precisamente nel parcheggio SP 9 – intersezione via IV Novembre, una zona comoda per l’utilizzo da parte di tutti i cittadini.

Le bottiglie conferibili sono esclusivamente in PET (acronimo polietilentereftalato) alimentare come quelle per l’acqua, latte, bibite, olio, etc. Va ricordato che una bottiglia in PET riciclata consuma meno energia rispetto ad una normale bottiglia di plastica riducendo le emissioni di anidride carbonica.

