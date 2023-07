Rapallo. “No del Pd a Esselunga, sia ascoltata la città”

Da Gianluca Cecconi, segretario del circolo Pd Rapallo

Il partito democratico del circolo di Rapallo, esprime la propria contrarietà al progetto che ha presentato Esselunga, per realizzare un supermarket in zona Macera a Rapallo. Chiediamo, per tanto, che a decidere non sia solo chi amministra la città ma vengano coinvolti i suoi cittadini. Non commettiamo l’errore che è stato fatto con il progetto del Tunnel della Fontanabuona, dove l’amministrazione non ha saputo informare ma anzi subire tale decisione. Per il bene comune della nostra collettività, chiediamo confronto e trasparenza. Il futuro di Rapallo deve essere diverso da come è stato fino ad oggi.

