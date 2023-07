Recco: concorso di Disegno “Vivi il Mare”

Dalla Pro Loco di Recco

La Pro Loco di Recco in collaborazione con il Comune di Recco Assessorato alla Pubblica Istruzione propone un concorso di disegno per bambini e ragazzi suddiviso nelle seguenti sezioni:

1° Sezione età compresa tra i 3 e i 6 anni

2° Sezione età compresa tra i 7 e i 10 anni

3° Sezione età compresa tra gli 11 e i 13 anniLa partecipazione è gratuita – è ammesso un solo disegno per partecipante – i disegni dovranno essere in formato a4 e potrà essere usata qualsiasi tecnica (pastello, acquarello, tempera etc).



I disegni dovranno pervenire entro il 31 Luglio.

I disegni saranno esposti dal 5 al 15 Agosto presso L’angolo dell’arte, atrio Sala Polivalente, in orario apertura ufficio Pro Loco Recco ( dal Lunedì al Sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00)

Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco Recco ,dal sito è scaricabile la scheda di iscrizione/manleva : https://www.prolocorecco.it/eventi-estivi/concorso-di-disegno-vivi-il-mare

