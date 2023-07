Torneo di doppio giallo al Circolo Tennis Spezia fra sedici soci rigorosamente in bianco e votatissimi al fair-play, in stile Wimbledon – in corso in questi giorni l’edizione 2023 dei Championships. Equamente divisi fra uomini e donne, i partecipanti hanno disputato dodici incontri di doppio, ognuno con un compagno diverso. Vincitori Simonetta Amadei e Maren Pellegrini, secondi Serena Bertoli e Simone Vezzoni; chiusura con aperitivo per tutti davanti alla piscina.

Intanto oggi, sabato 8, e domani, domenica 9 luglio, ecco a San Venerio un Torneo Tpra di doppio femminile. Oggi fase eliminatoria a gironi, domani dalle 9.30 fase finale a eliminazione diretta. Al termine premiazioni.

L’articolo Torneo in pieno stile Wimbledon a San Venerio, vincono Simonetta Amadei e Maren Pellegrini proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com