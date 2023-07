Ventotto anni fa avrebbe ucciso la giovane compagna in Svezia occultandone il cadavere, il 73enne Aldobrandi resta in carcere

Sanremo. Resta in carcere Salvatore Aldobrandi, il pizzaiolo 73enne, residente a Sanremo, arrestato il 17 giugno e accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili e la soppressione di cadavere, per la sparizione, il 13 novembre del 1995, di Sargonia Dankha, 21 anni, scomparsa da Linköping, in Svezia, dove all’epoca viveva anche Aldobrandi, che con la giovane aveva una relazione altalenante.

Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Genova, che si era preso qualche giorno dopo l’udienza di martedì in cui il legale di Aldobrandi, l’avvocato Andrea Rovere, aveva chiesto di concedere al suo assistito gli arresti domiciliari.

