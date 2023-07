A-12: sono 37 le persone soccorse; 25 gli intossicati tra cui un bimbo e una donna incinta

Sono ancora frammentarie le notizie circa il pullman in fiamme sulla A-12 nel tratto Recco-Nerrvi direzione Genova. Appena accortisi dell’incenduio i passeggeri avrebbero abbandonato il bus. Gli intossicati sarebbero comunque 25 tra cui un bambino di 9 anni ed una donna incinta. Il più grave è l’autista, ora in camera iperbarica, perché prima di lasciare il pullman si è assicurato non vi fossero passeggeri svenuti a bordo.

I pazienti al San Martino sono 19.

6 lei persine , 4 uomini e due donne, sono al Galliera.

