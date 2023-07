Chiavari: il 13 spettacolo teatrale “Be it moon, or sun, or what you please”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Be it moon, or sun, or what you please” è il nome dello spettacolo teatrale a cura della compagnia Polveri di Scena, tratto da “La bisbetica domata” di William Shakespeare, che andrà in scena il 13 luglio alle 21.15 all’arena di Villa Rocca. L’evento, organizzato da Teatri di Levante in collaborazione con il Comune di Chiavari, si inserisce all’interno della rassegna “Donne e percorsi…Teniamoci per mano. Siamo Tutte(i) Roberta” che affronta, partendo dalla tragica vicenda di Roberta Repetto, il tema della violenza sulle donne e della manipolazione mentale.

