Da Genova al Monte Bianco in meno di 15 ore, l’impresa da record di Marcello Ugazio

Genova. Grande successo per Marcello Ugazio che si è cimentato nella faticosa impresa Fkt (fastest known time) Genova-Monte Bianco bike and sky, da zero a 4.810 metri. Una sfida pazzesca contro il cronometro: il giovane atleta galliatese ha concluso la sua performance in 14 ore, 42 minuti e 14 secondi, abbassando il record precedente detenuto da Nico Valsesia di quasi 2 ore.

Dopo un primo tratto di più di 300 chilometri in bici, l’atleta del Team Scarpa ha affrontato la salita attraversando i millenari ghiacciai che rivestono la catena del Bianco, accompagnato ed incoraggiato da tutta l’equipe che durante questi ultimi mesi ha collaborato alla riuscita dell’evento, dalla guida alpina Denis Trento e dai suoi genitori, i suoi primi e più grandi fan.

