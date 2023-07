Dragowski via, per Zovko futuro incerto: anche la porta dello Spezia in rivoluzione

Sarà un’estate di profondi cambiamenti per la porta dello Spezia, che ha già salutato nelle scorse settimane Federico Marchetti, arrivato lo scorso gennaio a stagione in corso dopo l’infortunio di Jeroen Zoet e in campo contro la Juventus per più di un’ora di gara. L’ago della bilancia è Bartlomiej Dragowski, acquistato solo un’estate fa dalla Fiorentina per due milioni, ma con la concessione del 50% della futura rivendita. Il portiere polacco ha tanto mercato in Serie A e non solo, proprio come un anno fa. Ci pensa l’Empoli, che ha ceduto Vicario al Tottenham, il portiere è anche un’idea del Lecce che ha perso Falcone in favore della Sampdoria, ma anche all’estero – dalla Turchia all’Inghilterra – sono diverse le squadre interessate. In un modo o nell’altro, dunque, Dragowski lascerà lo Spezia, lasciando vacante quella maglia numero 1 che ora attende un nuovo padrone. Padrone che non sarà Simone Scuffet, che aveva aperto al suo ritorno in maglia bianca ma che nelle ultime ore si è avvicinato al Cagliari.

Jeroen Zoet sarà confermato, dopo il rinnovo di contratto arrivato fino al giugno 2024 un anno fa. Il portiere olandese è un leader dello spogliatoio, ha tagliato cospicuamente il suo ingaggio pur di rimanere allo Spezia, dove è pronto ad accettare ancora una volta un ruolo da secondo. Più incerto, invece, il futuro di Petar Zovko. Ventuno anni, il bosniaco quest’anno ha giocato due partite, curiosamente entrambe contro l’Atalanta, in campionato (2-2) e in Coppa Italia (5-2 per i bergamaschi). In scadenza di contratto nel 2024, nelle prossime settimane gli agenti del portiere incontreranno lo Spezia per capire quali saranno i piani del club. Il ragazzo vuole giocare, ma per farlo dovrà lasciare la Liguria, in prestito. Ma con un solo anno di contratto rimasto, bisognerà prima rinnovare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com