Ferita con ottanta pallini di piombo: la gattina di quattro mesi trovata al Termo non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta la gattina di quattro mesi colpita da ottanta pallini. Il triste epilogo della vicenda è arrivato dall’associazione Impronta, impegnatissima nella gestione del canile municipale e da sempre dalla parte degli animali. “Regina non ce l’ha fatta – scrivono dall’associazione -. Regina ha preso la sua valigetta e se n’è andata. La sua valigetta era pesante, pesante come il piombo, pesante come gli ottanta pallini che hanno martoriato il suo esile corpicino. Regina è diventata suo malgrado il simbolo della cattiveria umana”. Durissima la condanna da parte dell’Impronta e da quanti sono venuti a conoscenza del cruento episodio con l’auspicio che venga fatta piena luce su quanto accaduto. La gattina era stata trovata gravemente ferita nella serata di venerdì sera al quartiere del Termo.

