La festa dei 18enni in Piazza Europa ha richiamato tantissimi giovani, ieri sera, in Piazza Europa. Prima delle 20 l’area attorno al palco era blindata e con la viabilità modificata. Sul palco, con un intervento del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Radio Nostalgia che ha fatto ballare le centinaia di persone che non sono volute mancare all’appuntamento annunciato nei giorni scorsi. Stando ai dati riferiti dal Comune della Spezia hanno partecipato all’evento più di 4mila persone.

